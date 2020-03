Actiegroep Het Oog: teveel druk op aanleg glasvezel in Wilsum

Actiegroep Het Oog in Wilsum heeft grote bedenkingen tegen de manier waarop het glasvezelnetwerk in het buitengebied van Kampen wordt gerealiseerd. In een brief aan het gemeentebestuur spreekt de actiegroep over chantage. „Mensen moeten binnen 40 dagen beslissen om mee te doen, dat is veel te snel”, zegt woordvoerder Johan ten Hove. „En als ze later nog willen meedoen kost ze dat duizend euro.”

Volgens Ten Hove is het moeilijk te verteren dat mensen in het dorp meer dan twee jaar niets meer over de aanleg van breedbandinternet hebben gehoord en dat ze nu ineens snel knopen moeten doorhakken. Dat had de gemeente anders moeten regelen, vindt de actiegroep.

Veel inwoners hebben overigens al besloten mee te doen. Op 2 maart maakte exploitant Glasvezel Buitenaf bekend dat in de dorpen rond Kampen de minimaal vereiste 35 procent deelname is gehaald en dat de aanleg dus doorgaat.

Consequenties

Ten Hove vreest dat lang niet iedereen in die korte tijd de consequenties heeft overzien. „Een abonnement kost 50 euro per maand, maar voor elke extra tv moet 7,50 euro per maand worden betaald. Daarmee wordt het duurder dan veel mensen denken.”

Alternatieven voor glasvezel zijn volgens de actiegroep niet goed overwogen. „Over een gewone telefoonlijn kun je ook snel internet krijgen, VDSL heet dat”, legt Ten Hove, zelf ict’er, uit. „Dan gaat het signaal via glasvezel tot aan de hoofdcentrale en vandaar via de telefoonlijnen naar de woningen. Dat had in Wilsum ook gekund, maar daar heb ik de gemeente nooit over gehoord.”

Leefbaarheid

In een uitgebreide antwoordbrief aan de actiegroep schrijft het college van burgemeester en wethouders juist blij te zijn met de aanleg van een glasvezel netwerk in het buitengebied. Vooral omdat grote aanbieders als KPN en Ziggo het lieten afweten. ‘Omdat de markt geen initiatieven nam kwam de leefbaarheid van het buitengebied steeds meer onder druk te staan’, aldus het college. ‘KPN en Ziggo hebben iedere betrokkenheid bij de aanleg afgewezen. Sterker nog, er zijn aanwijzingen dat deze grote marktpartijen pogingen hebben ondernomen om de aanleg van glasvezel netwerken te frustreren.’

Vrije wil