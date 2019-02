Actiegroep pleit: geen omstreden rubber op nieuw kunstgrasveld in IJsselmuiden

Kreeg vakman uit Kampen twee ton smeergeld van bedrijf uit Lelystad? Justitie eist celstraf­fen

7 februari Een ondernemer in Lelystad begrijpt niet wat hij verkeerd zou hebben gedaan, door een schilders- en onderhoudsbedrijf een kleine twee ton te factureren voor diensten die hij niet heeft verricht. En de vakman, uit Kampen, hoopte in tijden van crisis en met veertig man personeel goodwill te kweken en in de toekomst mooie opdrachten binnen te slepen. Daar had hij wel een commissie voor over.