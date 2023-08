Actievoerders overhandigen 700 handtekeningen voor heropenen Cruyff Court Kampen: ‘En we zijn nog lang niet klaar’

Mysterieu­ze witte kleur op water in sloot Genemuiden: ‘Het is geen drugsafval’

Het water in de sloot langs de Schering in Genemuiden, op de hoek van de Inslag, heeft sinds dit weekend wel een hele bijzondere kleur: wit. Ondanks eerste metingen en testen is het nog altijd een mysterie voor het waterschap waardoor dat komt. Wel is inmiddels zeker dat het niet schadelijk is voor de omgeving en dat het niet gaat om drugsafval.