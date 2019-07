Adriane uit Kampen heeft zonlicht als grootste vijand: ‘Je hebt levenslang in je eigen huis’

,,De ziekte plaatst je, naast de pijn en de angst, in een isolement. Het voelde jaren alsof ik in een gevangenis zat, aan huis gekluisterd als iemand met een enkelband. Mijn kinderen naar school brengen of met ze naar de speeltuin? Samen een dagje naar het strand? Onmogelijk. Je hebt levenslang in je eigen huis.’’



Op dit moment is van ongeveer driehonderd mensen in Nederland bekend dat ze EPP hebben. De erfelijke stofwisselingsziekte zorgt voor een ophoping van protoporphyrine, een stofje in de bloedbaan. Bij blootstelling aan licht, zowel zonlicht als kunstlicht, kan de huid van EPP-patiënten gaan ontsteken. Knol: ,,Door patiënten wordt het omschreven als de pijn die je voelt als je door brandnetels rolt en daarna een hete föhn op je huid richt. Dat heb ik zelf een keer uitgeprobeerd, om te kijken of dat klopt. Het gevoel komt aardig in de buurt bij wat ik voel als ik te lang aan licht wordt blootgesteld.’’