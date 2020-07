Advocaat verdachte drugsdealer uit Kampen trekt zich terug na onduidelijkheid over ‘Oostblokmitrailleur’

videoDe advocaat van Kampenaar Dannel C., in wie het Openbaar Ministerie een drugsdealer en wapenbezitter ziet, heeft zich teruggetrokken. Ze stond ook een medeverdachte bij maar tussen hem en C. is onenigheid over de vraag van wie de gevonden ‘Oostblokmitrailleur’ was.

Het automatische wapen, een zogeheten Skorpion uit een van de Balkanstaten, is geliefd in de onderwereld. Hetzelfde type wapen is te zien in afleveringen in november en december van vorig jaar in de serie Narcostaat op NPO3.

Een gemaskerde man, ‘Jason’, toont verslaggever Danny Ghosen een Skorpion. Jason draagt op de beelden een gasmasker dat in een opslagbox van de 40-jarige Kampenaar Dannel C. is teruggevonden. Daar lag ook dezelfde mitrailleur, meent het Openbaar Ministerie.

Mishandeling

De man is geen onbekende van politie en justitie: eind 2014 kreeg hij een celstraf voor het met een honkbalknuppel mishandelen van zijn ex-vriendin. C. staat samen met de 18-jarige Y.R. uit Kampen terecht voor een poging doodslag op een 37-jarige Kampenaar en het bezit van het wapen.

Diezelfde Kampenaar wordt ervan verdacht C. met de kolf van het wapen mishandeld te hebben. De zaak draait om de vraag van wie dat wapen is. C. en R. hadden daar tot maandag geen onenigheid over, tot de moeder van R. met een rechercheur belde. Het wapen is van C., zei ze.

Nieuwe advocaat zoeken

Die onenigheid maakt dat advocaat Jantina Rump niet beide verdachten kan bijstaan. ,,Daarom trek ik me terug uit deze zaak’', zei ze dinsdagmorgen tegen de rechters. Omdat ook de officier van justitie de moeder van R. wil horen, kon de strafzaak niet doorgaan.

Tot teleurstelling van C. Hij zit al geruime tijd vast en hoopte op meer duidelijkheid. ,,Ik wil vandaag ‘straight to the point’ zijn over wat er aan de hand is.’' C. en R. moeten op zoek naar een nieuwe advocaat. Later dit jaar wordt de zaak alsnog inhoudelijk behandeld.

Volledig scherm Fragment uit het programma Narcostaat, waarin een zekere Jason voorkomt, volgens het openbaar ministerie een pseudoniem voor de Kampenaar. © NPO / YouTube