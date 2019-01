AED op Plantage moet levens redden in binnenstad Kampen

Hoe het aankaarten van een probleem snel tot een oplossing kan leiden, heeft Rik Vinke van Café Eigenwijs in Kampen ondervonden. De ondernemer is onlangs het gesprek met de gemeente aangegaan over het gebrek aan een AED in de omgeving van het drukbezochte horecaplein de Plantage in Kampen. Een paar dagen later is het probleem al opgelost; donderdag wordt de buitenkast aangesloten. ,,Mooi dat het zo snel is gegaan”, aldus Vinke.