‘Afhaalhuiswerk’ voor kinderen van de Bouwmanschool in Kampen

Diefstal stalen rijplaten is aan de orde van de dag, nu verdwijnt een partij in de buurt van Zwartsluis

6:00 Een stalen rijplaat ontvreemden? ,,Dat doe je niet zo maar eventjes”, zegt Bram de Jonge over de diefstal van 36 stuks langs de Zomerdijk tussen Zwartsluis en Beukers. Hij is de eigenaar van het groenbedrijf in Sint Jansklooster dat de platen had gehuurd bij Van Werven in Oldebroek. ,,Een rijplaat weegt bijna 1000 kilogram. De dieven hadden er goed materieel voor.”