Aftellen naar bouw Reeve: ‘We schuiven de datum steeds naar achteren’

Voorjaar 2021. Dan zullen de eerste huizen verrijzen in bypassdorp Reeve bij Kampen. Althans, dat is de voorlopige planning. ,,We blijven de datum maar naar achteren schuiven’’.

Voor het eerst staat er een begindatum genoemd in een nieuwsbrief over het dorp Reeve. Twee zelfs: in het voorjaar van 2020 zal de verkoop van kavels en woningen beginnen en een jaar later de bouw. Met een belangrijke kanttekening: dan moet Raad van State dit najaar wel een ‘positieve uitspraak’ doen. Of dat gaat gebeuren, is moeilijk in te schatten.

Quote We krijgen heel veel telefoon­tjes van mensen die willen weten wanneer de bouw begint Woordvoerster Kampen

Daarom is het een voorlopige planning, benadrukt een woordvoerster van de gemeente. ,,We blijven de startdatum maar naar achteren schuiven’’. Waarom dan toch een datum vermelden in de nieuwsbrief? ,,Er is laatst een vraag over gesteld op een bijeenkomst. En we krijgen heel veel telefoontjes van mensen die het graag willen weten. De belangstelling voor Reeve is groot’’.

Noodzaak