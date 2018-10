After-wedding-shoot: huwelijk nóg gedenkwaardiger

Bruidsparen lyrisch

Jolanda en Herman Schaefer uit Zwolle aarzelden geen moment toen zij op social media het idee van fotograaf Esselink en Westerik voorbij zagen komen. Jolanda: ,,Het thema van ons huwelijk - vorig jaar oktober in Molecaten in Hattem - was 'celebrate life'. Het was voor ons beiden ons tweede huwelijk, we zijn nu een samengestel gezin met acht kinderen. Van de shoot in Bologna hebben we direct een weekje vakantie voor ons tweeën gemaakt. Even breken met de dagelijkse drukte, genieten van elkaar. Het was het geld meer dan waard, het was heel kostbaar en waardevol om te doen. Dennis en Arend-Jan hadden het ontzettend goed voor elkaar en we zijn lyrisch over het resultaat dat we in een preview hebben gezien. Wat een mooie plekjes, prachtige lichtinval, supergaaf.''



Ook het echtpaar Loekie en Misha Burgers uit Kampen, begin mei getrouwd in Zwolle, is dolenthousiast. Loekie: ,,Mijn trouwjurk is aardig vies geworden door de klim, maar het was het dubbel en dwars waard. Normaal heb je een bruidsjurk en -pak maar eenmaal aan. Het is superleuk om de kleding nog een keer aan trekken en de fotosessie zo her te beleven. Het geldbedrag is best hoog, dat betaal je niet zomaar even, maar wij hebben de shoot gewoon als onze huwelijksreis beschouwd. Onvergetelijk.''