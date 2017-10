Afval storten duurder in Kampen

De vaste kosten voor afvalinzameling gaan volgend jaar flink omhoog in de gemeente Kampen. Een huishouden betaalt nu 122 euro per jaar. Dat wordt 162 euro. Een stijging van 33 procent. Storten in een ondergrondse container wordt ook duurder: van 1,33 euro per keer naar 1,67 euro.

In het gemeentehuis zagen ambtenaren begin deze maand twee lijnen steeds verder uit elkaar lopen: die van de kosten en de inkomsten uit afvalinzameling. ,,Blijkbaar zijn voor dit jaar te lage tarieven in rekening gebracht. We moeten wel bijsturen", zegt teammanager Henk Jan Bartelink. Om de inkomsten op langere termijn zeker te stellen gaan de vaste kosten voor huishouden, het zogenaamde vastrecht, omhoog.

De grootste kostenpost zit bij het inzamelen van plastic- en metaalverpakkingen en drankkartons (pdm). Dit wordt gratis opgehaald, maar voor transport en verwerking maakt Kampen kosten. In de afgelopen jaren werd hierop verdiend. ,,Maar dit jaar is het kostendekkend", zegt Bartelink over het wegvallen van de winst. Zo kreeg Kampen voor het inzamelen een vergoeding van de verpakkingsfabrikanten. Die viel plots weg. Daarnaast is meer pdm-afval ingezameld dan verwacht, wat tot extra kosten leidde. Ook werd de winst door het inzamelen van restafval gebruikt om de vaste kosten voor huishoudens laag te houden, maar ook dat extraatje is weg.

Doelstelling

In het afgelopen jaar is fors minder restafval ingezameld. De wijzer stokte bij 5.700 ton, dat is 800 ton minder dan verwacht. Volgens Bartelink heeft dit verschillende oorzaken. Zo werpt het gescheiden inzamelen van afval zijn vruchten af. Kampen heeft als doelstelling dat 75 procent van het afval in 2020 gescheiden moet worden ingezameld, maar dat percentage wordt waarschijnlijk dit jaar behaald.

Een andere oorzaak is de overgang naar ondergrondse containers. Zij vervangen de grijze bak. ,,De inkomsten werden berekend op, omgerekend, 44 afvalzakken per huishouden per jaar. Dat bleken er dertig te zijn", vertelt Bartelink. ,,Waarschijnlijk zetten huishoudens uit gewoonte de grijze bak aan de weg, ook al was 'ie half vol. In een ondergrondse container wordt daadwerkelijk per zak betaalt en nu merken wij het verschil." De verwachting is dat aantal stortingen volgend jaar verder daalt. In 2018 staan overal ondergrondse containers en is de schatting dat meer afval gescheiden wordt ingezameld.

De stortprijs wordt ook hoger, omdat Kampen verbrandingsbelasting moet gaan betalen.