Agent krijgt knietje bij arrestatie van verdachten pinpasfraude in IJsselmuiden

Stadsbrug­beel­den mogelijk naar Bovenkerk in Kampen: ‘Plek in bezemkast is niet zoals het hoort’

De gemeente Kampen is bezig een nieuwe plek te zoeken voor de beelden die jarenlang de Kamper stadsbrug sierden – en de Bovenkerk lijkt de meest geschikte locatie. De gemeente wil dat de beelden van kunstenaar Joseph Graven straks weer voor het grote publiek te zien zijn. ,,Een plek in de bezemkast is niet zoals het hoort’’, aldus monumentenwethouder Richard Boddeus over de huidige opslagplek van de twee figuren. ,,We zijn er wel mee bezig.’’

7 februari