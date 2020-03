Agenten door coronacrisis vaker alleen op pad

Je ziet het in tijden van corona ineens vaker dan voorheen: één agent in een politieauto, ook bij uitrukken met spoed. Volgens de Kamper politiechef Johan Ekkel betekent dit niet dat de solosurveillance ineens de norm is geworden. „We laten de keus aan de mensen zelf, er wordt niet op gestuurd”, zegt Ekkel.