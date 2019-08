Al dat afval op het strandje... Nico-Paul uit Kampen werd er treurig van en ruimde het zelf maar op

Twee afvalzakken met glasscherven, oude sokken en lege drinkpakken haalde Ten Hove in 2,5 uur tijd van het strandje. Net als twee draagtassen met plastic, bierblikjes en frisdrankflessen, een half gesmolten bierkrat, 19 flessen waar sterke drank in heeft gezeten en vier barbecueroosters. Het strandje bij de bunker, in de buurt van een pier bij ZC'37 was afgelopen zondag een ‘vuilnisbelt‘. ,,Ik ben me wezenloos geschrokken. Ik kom wel vaker op dit strandje, maar dit was echt een dieptepunt.''