Al gauw zingt Kampen mee met Fokko

videoHet publiek in muziekwinkel Blue Music in Kampen zingt de muziek Fokko Mellema al gauw feilloos mee. Via Spotify was het album al te beluisteren, maar zaterdag was de officiële presentatie van Sta daar niet zo - doe iets.

In het verleden maakte Fokko deel uit van de band Want Want, bekend van onder meer de klassieker Een paard en een kip en een koe - Kampen, daar wil ik naar toe. Twee jaar was zanger Fokko enigszins uit beeld, dankzij een relatie in Brabant. ,,Een meisje. Dat werd niks, maar ik had wel twee jaar de tijd om volop te spelen in een groot lelijk huis."

Dat leverde uiteindelijk inspiratie op voor het nieuwe album, met nummers als Met een biertje op de bank en Goeroe, een nummer in samenwerking met schrijfster/muzikante Aafke Romeijn. En natuurlijk ook met liedjes over meisjes. ,,Van Kim naar Wendy is het maar een kleine stap", kondigt Fokko zaterdagmiddag tijdens de akoestische release van het album het volgende nummer aan.

Maar naast vrolijke, komische liedjes heeft Mellema inmiddels ook de diepgang gevonden, onder andere in een nummer over de in 2014 overleden drummer Ronnie Popkema. Toch blijft Mellema een soort onderkoelde humor in zijn liedjes houden, in het titelnummer van zijn nieuwe album laat hij zien de overdrijving nog steeds serieus te kunnen brengen. ,,Je bent een kikker in een zandstorm, je bent een combimagnetron in de fik." Inmiddels is de van huis uit Kamper muzikant weer terug in de regio, namelijk in Zwolle. ,,En ik heb een nieuwe vriendin en zelfs een kind. Ik heb eigenlijk een heel fijn leven."

De komende tijd doet Fokko met zijn band een paar poppodia aan. ,,En we hopen de komende zomer op veel festivals." Het nieuwe album is daarvan een gangmaker, en opmerkelijk: het album is zowel op CD als in LP-vorm uitgegeven. Met de nadruk op vorm. ,,Het zijn eigenlijk oude LP's, waarop de CD is geplakt. Kijk, onze CD zit geplakt op een LP van, even kijken... Buddy Holly. Nou ja, als je onze CD niet leuk vind heb je in ieder geval nog iets van Buddy Holly."