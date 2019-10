Albert Bosch reed met jongens als Boet van Dulmen: één lezing in IJsselmuiden wordt zijn laatste race

Albert Bosch (66) rijdt nog altijd motor. Geregeld doet hij met zijn Suzuki V-Strom mee aan toertochten in de wijde regio en een paar keer per jaar gaat hij met vrienden naar het buitenland. Hij is net terug van een tiendaagse reis naar de Italiaanse Dolomieten. ,,In Nederland is motorrijden vaak saai. Veel rechte wegen. En als je dan eens een bochtig wegje hebt, liggen er verkeersdrempels of mag je hooguit 60 rijden.’’ Dan liever een bergachtig gebied ‘waar geen rechte weg te trekken is'. ,,Soms moet je een stuk snelweg nemen om ergens te komen, maar daarna gaan we er zo snel mogelijk af om daarbuiten honderden kilometers te toeren. Veel leuker.’’