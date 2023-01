Alinde (19) is een van de gezichten op bijzondere postzegels: ‘Zetten Kampereiland op de kaart’

Rok aan, schort om, muts op. Voor de zekerheid hijst Alinde Prins (19) zich nog een keer in de vier lagen klederdracht uit 1670. Want vandaag is ze in Volendam een van de gezichten van een nieuwe serie bijzondere postzegels van PostNL. Daarop staan portretten van twintig vrouwen en meisjes in verschillende klederdrachten. Naast Urk, Staphorst, de Veluwe en Rijssen dus ook Alinde in historische kledij van het Kampereiland.