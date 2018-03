Alle posters op één raam behalve de ChristenUnie

video 'Middeleeuws' stemmen op een drukbezocht stembureau in Kampen

10:30 Het is even voor half acht als gepensioneerd Defensie-ambtenaar en vandaag voorzitter van het stembureau Wout Kuipers (68) een paar rituelen uitvoert in zijn stembureau op het Kamper stadhuis. ,,Helemaal leeg", laat hij de inhoud van de grijze stemcontainers zien. Daarna sluit hij de bussen voor de gemeenteraadsverkiezingen en het referendum af met een slot en steekt de sleutel bij zich. ,,Die gaan vanavond pas om negen uur weer open.''