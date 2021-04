Alleen bij alcohol ‘weigert’ zelfscanner van man in supermarkt in Kampen: ‘Wilt u niet dat uw vrouw er weet van heeft?’

Kaart Hier kun je in Oost-Nederland (met negatieve coronatest) weer even terug naar ‘normaal’

7 april Cultuur- en muziekliefhebbers in en rond Zwolle zitten deze maand eerste rang. Op liefst vijf plekken gaan de deuren weer open vanwege een landelijke proef met culturele evenementen voor bezoekers met een negatieve coronatest. Museum de Fundatie, poppodium Hedon, het Academiehuis en de theaters De Spiegel en Odeon mogen weer een paar dagen publiek ontvangen. Avonturenpark Hellendoorn is het eerste pretpark dat weer even open mag. Zaterdag al, voor 2.000 bezoekers.