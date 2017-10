'Alles of niets' voor glasvezel op het platteland tussen Kampen en Staphorst

Kampen wil onderzoek borstkanker terug in stad

10:24 De afwezigheid van de RIVM-borstkankerbus in Kampen, is slecht gevallen in de gemeente Kampen. Te veel vrouwen laten het onderzoek links liggen nu ze daarvoor naar Zwolle moeten, denkt de gemeenteraad. Daarom wil de raad de onderzoeksbus terug in de stad.