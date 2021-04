Alsnog boete voor Eethuis Jimmy wegens afvaldump bij Wortmanflats

Maandagavond, tweede paasdag, betrapten bewoners van de flat de bedrijfsauto van Jimmy toen er rond negen uur ’s avonds vanuit die auto afval werd gedumpt in de kooi. Toen de bewoners, ook beheerders van de Facebookpagina over de flat, daar opmerkingen over maakten sloeg de vlam in de pan bij één van de inzittenden van de auto. ,,We weten jullie wel te vinden, kregen we te horen’’, aldus de twee flatbewoners die daarom liever niet met naam en toenaam in de krant willen.