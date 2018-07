Ambtelijk foutje: Kampen neemt alsnog verkeersbesluit

Nieuwe Toren in Kampen kleurt vrijdag rood

18 juli De Nieuwe Toren in Kampen komt vrijdag in een mooi rijtje te staan, samen met onder meer The Londen Eye, de Niagara watervallen, de Dom in Utrecht en het Olympisch Stadion in Amsterdam. Al deze gebouwen kleuren dan rood ter ere van het 50-jarig bestaan van de Special Olympics.