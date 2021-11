Anderhalvemeterregel komt niet als verrassing

Noodbevel niet aan de orde voor coronapro­test in Kampen

Geen moment heeft burgemeester Sander de Rouwe overwogen de demonstratie tegen coronamaatregelen van afgelopen zaterdagavond in Kampen te verbieden of voortijdig te laten beëindigen. Dat had hij kunnen doen omdat er vooraf geen vergunning voor was gevraagd. In antwoord op vragen van de Stentor zegt De Rouwe er juist begrip voor te hebben ‘dat mensen een protest willen laten horen’, al heeft hij ook zorgen over ‘het risico dat het wordt gekaapt door mensen die andere intenties hebben’.

23 november