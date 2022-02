Angelique Walsweer (28) eerste vrouwelijke luidmeester in Kampen

Delen van N50 tussen 2 en 5 maart dicht vanwege werkzaamhe­den

De N50 wordt tussen 2 en 5 maart op meerdere plekken afgesloten. Dat meldt Rijkswaterstaat. De weg wordt in de nachten van 2 en 3 maart afgesloten tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen in beide richtingen. De weg wordt ook in de nacht van 4 op 5 maart tussen Ens en Kampen in beide richtingen afgesloten.

22 februari