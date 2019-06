Angst voor spionage: burgemeester van Kampen zet telefoon uit tijdens Hanzedagen in Rusland

Burgemeester Koelewijn van Kampen twittert even niet. Hij gaat woensdag naar de Hanzedagen in het Russische Pskov en is vervolgens vier dagen offline om spionage te voorkomen.

Op advies van de Nationale Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid houdt Koelewijn zich gedeisd. Rusland staat op de zwarte lijst als het gaat om cyberspionage. Het is zaak te voorkomen dat dit land bij de systemen van de gemeente kan, zegt Koelewijn in een toelichting. ,, Onze apparaten zijn gekoppeld aan onze systemen. We willen echt niet dat die bereikbaar zijn voor anderen. Daarom hebben we onszelf beperkingen opgelegd. We mogen wel twitteren, maar we doen het niet. Onze telefoons zijn leeg.’’

De Hanzedagen zijn van donderdag tot en met zondag in Pskov, een stad in de Russische grensregio met Estland en Letland. Kampen gaat er met een kleine delegatie naar toe, onder wie burgemeester Koelewijn die bekend staat als een regelmatige twitteraar. Het plan is nu pas bij terugkeer te communiceren over het evenement.

Wegblijven geen issue

Wegblijven is geen issue voor Kampen. Het gaat om vriendschapsbanden, zegt Koelewijn, onafhankelijk van wat er op staatsniveau gebeurt. Bij annexatie van De Krim in 2014 hebben Hanzesteden al besloten Rusland niet te boycotten, legt hij uit. ,,Voor ons gaat het echt om de betrekkingen en vriendschap met andere Hanzesteden’’, zegt Koelewijn. Het Hanzeverbond telt diverse Russische steden, nog eens drie willen zich aansluiten. ,,Dat is alleen maar mooi.’’

Bij bezoeken aan het Eilat, partnerstad van Kampen, krijgt Koelewijn ook wel eens kritiek, gezien de spanningen in en rond Israël. ,,Dan praat je ter plekke met mensen en weet je dat de werkelijkheid meer is dan wat media in enkele woorden vertellen. Persoonlijke relaties dragen meer bij aan vrede en veiligheid dan harde taal.’’