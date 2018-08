Angst voor stier op strandje in Kampen: 'Hij keek mij briesend aan'

Johan Bouma doet zijn verhaal naar aanleiding van publicaties in de Stentor over de stier en de koeien die geregeld bij het strandje lopen. Bouma maakt op vrijdag 6 juli kennis met de strandstier. Na een ontbijtje besluit hij met zijn kinderen van 2, 4 en 6 jaar naar het strandje te gaan bij de Stadsbrug. Het strandje is verlaten, geen koe in de buurt. Dat de koeien in de verte vrij toegang hebben, weet hij niet. Het lijkt een heerlijk plekje waar kinderen kunnen spelen en hij zelf vanaf een bankje kan genieten van het uitzicht. ,,Totdat mijn dochter begint te huilen, ik gesnuif achter me hoor en een briesende stier met gespitste oren achter me zie staan.''