Ania Timmer-Niedopytała (48) uit Kampen overleden aan gevolgen MS

VIDEO Patiënt loopt zelf naar operatieka­mer in nieuw ziekenhuis Meppel: ‘Veel beweging en contact met de natuur’

Na twee jaar bouwen, inrichten en zelfs proefslapen is het dan zover: het Isala ziekenhuis in Meppel gaat maandag open. Een relatief klein streekziekenhuis met een ‘helende uitstraling’ dat toch een belangrijke functie in de wijde regio heeft. Want hier worden alle operaties voor heupvervanging uit de regio gedaan.

18 maart