Animator Elmer Kaan uit Kampen brengt leven in de brouwerij

Alpaca-dag in IJsselmuiden ontsnapt aan be­zoe­kerstsuna­mi

14 april Het Alpaca Evenement in IJsselmuiden is ontsnapt aan een kleine ramp. Na aankondiging van het evenement op Facebook lieten duizenden mensen weten geïnteresseerd te zijn. Aantallen die het evenement helemaal niet aankon. Vandaag bleek de 'schade' mee te vallen. ,,Het was best nog wel even spannend.''