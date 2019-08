Antisemitische intimidatie in Kampen? Welnee, gewoon een kunstproject over ‘sprekend verleden’

Poar Neem'n komt met nieuw feest, voor 16-plus­sers: ‘Er zullen liters ranja doorheen gaan’

11 augustus Probleem’n? Poar neem'n! Het is de lijfspreuk van tienduizenden plattelandsjongeren. Eentje die wordt geassocieerd met bier. In september houden de Elburgse bedenkers een nieuw eigen feest in Kampen, maar dit keer voor 16-plussers. Met ranja op de tap? Vijf vragen aan John van Aperen.