Appartementen in nieuwe woontorens langs de IJssel in Kampen vliegen als warme broodjes over toonbank

Jarenlang lag de geplande bouw van vier woontorens aan de Berklaan in Kampen stil vanwege de economische crisis. Maar nu gaat het hard: na de verkoop van alle appartementen in de tweede toren begin dit jaar, is ook de derde toren op één woning na uitverkocht. Over een week gaat de laatste toren van het project Yselmonde in de verkoop.