Archeologen na twee maanden graven klaar: Dit is wat ze allemaal vonden in de grond van Reeve bij Kampen

Na twee maanden ploeteren en graven in de dikke zware klei zit het veldwerk voor de archeologen van RAAP Archeologie er vandaag op. ,,We zijn nu bezig met opruimen, alles wordt dichtgegooid. Alle vondsten die we hebben gedaan gaan nu naar specialisten die er verder onderzoek naar doen. Het kan nog wel even duren voor er echt een rapport ligt en we conclusies hebben getrokken over alles wat hier gevonden is en wie hier hebben gewoond’’, legt veldarcheoloog Twan van Rooij uit.