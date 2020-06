Argwanende Brunnepers eisen inzage in 20 jaar correspondentie over bouwplan Buitenhaven

‘Dynamisch’ vliegvis­sen in hartje Kampen per direct verboden

16 juni Vanwege het gevaar voor voorbijgangers is vliegvissen langs de Burgel in het centrum van Kampen per direct verboden. Hengelaarsvereniging Ons Vermaak en gemeente Kampen hebben dat in overleg besloten. Directe aanleiding is de ellende die Kampenaar Mark Vorsteveld (45) meemaakte, nadat hij door een hengelaar letterlijk aan de haak was geslagen.