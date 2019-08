Asiel in Kampen komt om in de kittens: ‘Het zijn er extreem veel’

Rapport Buitenha­ven Kampen blijft potdicht - en de garage zelf ook

6 augustus De onderste helft van de parkeergarage Buitenhaven is sinds gisterochtend 08.00 uur definitief afgesloten voor auto’s. Het is nu niet meer mogelijk om ‘de parkeerplaatsen van het benedendek te bereiken of te verlaten’, aldus de gemeente in een brief die onder de ruitenwissers van de enige nog overgebleven auto is geschoven.