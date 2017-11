Asiel start inzameling voor kat Lientje na mishandeling met tiewrap

Dierenasiel

Lientje heeft een nieuwe baas gevonden, maar is inmiddels terug in dierenasiel Edo Hammers waar ze vier maanden geleden was binnengebracht. Ze zou blijven in het gastgezin waar ze met haar kroost was opgevangen, maar dat kan even niet. Eerst moet de wond helen, veroorzaakt door de mishandeling afgelopen zomer.

De wond zit op een rotplek, in de oksel van de rechter voorpoot. Lientje, geschat een jaar of acht, heeft rust nodig en krijgt die niet genoeg in bij haar nieuwe baas. ,,Het is echt een gezelschapsdier. Ze wil steeds bij me blijven'', zegt Rianne Cicuttini met pijn in haar hart. ,,Maar ze mag nu absoluut niet springen. In het asiel accepteert ze beter dat ze in een hok moet blijven. Ze is hier in goede handen.''