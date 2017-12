Australisch echtpaar zoekt reddende engel uit Kampen

Volledig scherm Een selfie in Brussel van Pete en Leanne Bentley uit Sydney tijdens hun vakantie in Europa. © eigen foto

Via Facebook doen ze een oproep voor Tini van Deyk uit Kampen. Via landgenoten met familie in Nederland gaat de vraag het hele land door. Haar achternaam kan net zo goed Van Dijk zijn. Die komt zeker 180 keer voor in Kampen, Van Deyk niet één maal.

De Kamperse hielp de Australiërs uit de brand tijdens een recente vakantie in Europa. Leanne en Pete Bentley reisden op hun laatste dag van hun 23-daagse reis naar een nationaal park in de Eifel. Een soort van treinbus zou het stel na afloop naar Düren brengen, zo'n 23 kilometer verderop. Van daaruit wilden ze per trein naar Düsseldorf gaan waar hun vlucht naar huis diezelfde dag nog zou vertrekken.

Gesprek op het perron

Op het perron van het natuurpark kwam het echtpaar in gesprek met de Kamperse die een wandeling wilde maken door het natuurgebied. In eerste instantie ging het over van alles en nog wat, zegt Leanne Bentley. Over haar woonplaats Kampen bijvoorbeeld, in Nederland. Toen de treinbus maar niet kwam opdagen, werd hun vrees het vliegtuig naar huis te missen het gesprek ingezogen. ,,De tijd begon te dringen. Geen bus, trein of taxi in de buurt. We wisten echt niet meer wat we moesten doen. We moesten die vlucht halen. We werden verwacht op ons werk.'

Geluk

De Kamperse bood spontaan aan het Australische echtpaar naar Düren te brengen. ,,We konden onze oren niet geloven. Such a beautiful lady. Ze kende ons nauwelijks, kende het gebied niet, had eigenlijk andere plannen voor die dag. We hebben zoveel geluk gehad dat we haar hebben ontmoet.'' Leanne en Pete Bentley haalden uiteindelijk ternauwernood de trein naar Keulen, met twee minuten speling. ,,Ze verontschuldigde zich nog dat ze niet harder had gereden. Ongelooflijk, zonder haar waren we er helemaal niet gekomen en hadden we ons vliegtuig gemist.'' Het ging ook maar net goed met aansluitende trein naar Düsseldorf. ,,We zijn als laatste passagiers aan boord gegaan.''

Terug in Sydney vertellen ze aan iedereen het verhaal van die aardige vrouw uit Kampen die er hoogstpersoonlijk voor heeft gezorgd dat ze op tijd thuis konden zijn, hemelsbreed 16,595 kilometer van Dusseldorf. De Bentleys willen die 'aardige mevrouw' graag laten weten hoe hun dag is afgelopen na haar hulp. Dat haar rit niet voor niets is geweest. ,,We willen Tini met kerstmis een kaart sturen en nogmaals zeggen 'thank you'.''

Vrouw van een meter zestig lang

Daarom zoeken ze de Kamperse, of ze nu Van Dijk of Van Deyk heet. Leanne Bentley schat haar op een jaar of zeventig. Een vrouw met grijs haar, klein van stuk. ,,Niet veel groter dan ik'', zegt ze. Bentley zelf is een meter zestig lang. De Kamperse vertelde de Bentleys dat ze in Hamburg was geweest en op de dag van de ontmoeting in november van plan was te wandelen in de Eifel. Ze verbleef in een hotel in Woffelsbach, waarschijnlijk Hotel Zur alten Frische.