Auto belandt net voor Ramspolbrug bij Ens op zijn kant

Kamper straat bouwt feestje tussen de poorten

9:52 Ebbingestraten zijn zo goed als klaar, na een ingrijpende herinrichting; niet langer trekt het verkeer hier via twee richtingen langs, hobbelend over de bestrating. Vanaf nu is het éénrichtingsverkeer, en is het wegdek ook gladgestreken. Een aantal buurtbewoners zette de schouders zaterdagmiddag onder een buurtfeestje; voor bewoners en oud-bewoners.