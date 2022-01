Auto belandt van spekgladde weg op de kop in sloot IJsselmuiden, bestuurder komt met de schrik vrij

Burgemees­ter Kampen wil met partijlei­ders om tafel over verhoudin­gen in de raad na partij­scheu­ring GBK

Burgemeester Sander de Rouwe van Kampen wil komende week met de fractievoorzitters in overleg over ‘een ordentelijk verloop’ van de laatste raads- en commissievergaderingen tot de verkiezingen in maart. Dit zei hij vanavond naar aanleiding van de partijscheuring bij coalitiepartij Gemeente Belang Kampen tijdens een korte, ingelaste bijeenkomst, waarin Nieke Jansen namens GroenLinks is beëdigd als wethouder. Ook werd duidelijk dat de nieuwe partij ‘Hart voor Kampen’ mag blijven heten.

7 januari