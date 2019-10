Auto gesandwicht op N50, bestuurder heeft engeltje op zijn schouder

Drugskoper voor vrienden­club krijgt celstraf: ‘maar dealen deed ik niet’

16 oktober De 38-jarige Bernardus van den A. kocht en vervoerde voor zichzelf en zijn vrienden cocaïne, amfetamine en GHB, en had een neppistool bij zich om eventuele belagers af te schrikken. Maar aan grootschalige handel in harddrugs, waar het openbaar ministerie hem van verdacht, deed de geboren Kampenaar naar eigen zeggen beslist niet. De rechter gaf hem voor dat laatste dan wel het voordeel van de twijfel, toch moet hij de gevangenis in. ,,De hoeveelheden drugs zijn een celstraf waard.”