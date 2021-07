Auto van Jolanda uit Kampen is total loss na regen van dakpannen, buurt zamelt geld in: ‘Waar maak je dat nog mee?’

Het was pure pech. Een verwarde man klom donderdagavond op het dak van een appartementencomplex in de Buiten Nieuwstraat in Kampen, peuterde tientallen dakpannen los en smeet die naar beneden. Meerdere wagens in de straat liepen schade op, een politiewagen en het autootje van Beugelaar waren er wel heel erg aan toe. ,,Hij stond in de vuurlinie’’, zei de straatbewoonster een dag later droogjes tegen deze krant.