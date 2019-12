Auto vliegt in brand op industrieterrein Kampen

Kampen in het nauw door verklaring over ‘teerdrol­len’ bij heiklus Buitenha­ven

16:46 In de bestuursrechtzaak tegen de Inspectie SZW (de vroegere Arbeidsinspectie) is de gemeente Kampen onaangenaam verrast door een plotseling opgedoken verklaring van de inspecteur die het werk aan de parkeergarage Buitenhaven onderzocht. Die legt een rechtstreeks verband tussen het heiwerk in vervuilde grond op de locatie van de voormalige gasfabriek en plotselinge ziektegevallen onder de heiers.