Autodieven teisteren Kampen, ook bus van zzp’er Patrick weg: ‘Extra zuur’

Horeca put massaal uit noodrege­ling, maar starters staan met lege handen: ‘We worden over het hoofd gezien’

20 november De Nederlandse horeca maakt massaal gebruik van overheidssteun in deze coronatijd. Bijna drie op de vier zaken put uit de noodregelingen. Toch zijn er onderling aanzienlijke verschillen. Startende ondernemers, zoals die van Corners Cake in Zwolle, moeten het tot hun ongenoegen wél op eigen kracht doen. In Hattem valt daarentegen bijna geen enkele horecazaak buiten de boot.