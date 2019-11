Autokrakers slaan toe in Kampen: vijf airbags in één nacht gestolen

Veroordeel­de Biodiesel Kam­pen-baas uit Harderwijk keldert uit Quote 500

4 november Biodiesel Kampen-directeur Cees B. uit Harderwijk is volgens tijdschrift Quote de ‘grootste exit’ uit de Quote 500. B. stond vorig jaar nog in de lijst der rijken met een vermogen van 130 miljoen euro. De eigenaar van het Kamper bedrijf werd in augustus veroordeeld tot dertig maanden cel. De nieuwe Quote 500 is maandagavond gepresenteerd in Amsterdam.