Autokrakers teisteren Kampen: negen inbraken in een week

Wijkagent Jean-Louis Becker vertelt dat alle negen autokraken zijn gepleegd tussen 1 en 5 november. ,,Wij gaan hierbij uit van mobiel banditisme, landelijk opererende bendes die op bestelling te werk gaan. Ze verblijven ergens heel kort en zijn dan heel snel weer weg.’’

Vijf in één nacht

Vijf van negen autoinbraken vonden in de nacht van maandag op dinsdag plaats in de Flevowijk. Bij alle vijf kraken, in de straten Melde en Wollegras, werden airbags ontvreemd. De werkwijze van de airbagdieven was hierbij in alle gevallen dezelfde: een ruitje werd vernield, waarna de airbags werden meegenomen.

Volgens de wijkagent vonden de andere vier autokraken ook plaats in de omgeving van Melde en Wollegras. ,,Wijken langs de N50 zijn gevoelig voor mobiel banditisme. De daders kunnen daar heel snel Kampen verlaten’’, verduidelijkt Becker. Of bij de andere vier autokraken ook in alle gevallen een airbag werd weggenomen, wist de politieman niet zeker.

Begin maart sloegen airbagdieven al eens toe in het nabije Genemuiden en Hasselt. In één avond en een nacht werden vijf airbags gestolen. Opvallend detail: alle airbags werden weggenomen uit Audi’s van het type A3. Volgens Becker hebben de airbagdieven in Kampen het niet op één specifiek automerk of type gemunt. ,,Er zitten Peugeots, Citroëns en ook een Skoda tussen.’’

Alertheid

De wijkagent roept inwoners van Kampen op om extra alert te zijn. Daarnaast laat hij doorschemeren dat de politie de komende periode vaker surveilleert in de wijken langs de N50, al zijn alerte getuigen volgens hem cruciaal om de pakkans van deze bendes te vergroten. ,,Als je iets verdachts ziet, bel ons dan. Ook als je twijfelt. Wij komen liever een keer voor niets dan te laat’’, zegt de wijkagent.