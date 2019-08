Autoluw maken Flevoweg Kampen valt slecht bij ondernemers

Oogstdag afgelast, Woodstock in Kampen vlucht naar binnen voor de regen

16 augustus De voor dit weekend verwachte regen zorgt voor problemen bij de organisatoren van verschillende buitenevenementen in Kampen. Zo wordt het muziekfestival ‘Woodstock’ zaterdagavond niet op de Natuurspeelplaats gehouden, maar even verderop in ’t Ukien. En de Oostdag op het Kampereiland is helemaal afgeblazen.