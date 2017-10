Automobilist op N50 krijgt voortaan filewaarschuwing

Kleinschalig opvangcentrum jonge asielzoekers Kampen vandaag officieel geopend

5:17 Aan de buitenkant is nauwelijks te zien dat het om een opvangcentrum gaat voor minderjarige asielzoekers. Een strak gestucte boerderij die je wel vaker ziet op het platteland. De binnenkant is een ander verhaal. Slaapkamers met diverse bedden, een kantoortje, een computerlokaal en een ruime keuken waar het maandagmiddag half vier een drukte van belang is: de jonge vreemdelingen komen net uit school.