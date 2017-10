Automobilist rijdt ruim 60 kilometer te hard in Mastenbroek

video Extra controles bij snoeken rond Stadsbrug Kampen

5:47 Bij vlagen is het dezer dagen een drukte van belang op het water rond de Stadsbrug in Kampen. Vooral bootjes met hengelaars die snoekbaars aan de haak willen te slaan. Scheepvaart heeft zo veel last van de vissers dat de politie extra controleert bij de brug.