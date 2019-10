Automobilist uit IJsselmuiden van de weg gehaald na asociaal rijgedrag

VIDEO LIVE | Boeren negeren massaal rode kruisen op A12

12:22 Boeren komen vandaag weer massaal met hun trekkers naar Den Haag om te pleiten voor meer waardering en te protesteren tegen de stikstofmaatregelen. Eerste stop was volksgezondheidsinstantie RIVM in Bilthoven, daarna reden de boeren tegen de afspraken in het Malieveld op. De wegen rondom het Binnenhof zijn met legertrucks afgezet. Volg alle ontwikkelingen via ons liveblog.