Baanwielrenner Van den Berg na wereldkampioen ook Sportman van het jaar in Kampen

Wat is normaal? Dat is de vraag in strijd tegen explosie zorgkosten Kampen

3 maart Wat is eigenlijk nog normaal? Leidt de hoge ‘gelukstandaard’ in dit land er misschien toe dat alles wat maar een beetje afwijkt of tegenzit door een ‘zorgbril’ wordt bekeken? In het antwoord op die vragen zou wel eens de sleutel kunnen liggen voor een succesvolle missie tegen de enorme financiële tekorten in het sociaal domein, denkt verantwoordelijk wethouder Jan Peter van der Sluis.