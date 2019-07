Baas Biodiesel Kampen bekent fraude en witwassen: ‘Dom, dom, dom’

Eigenaar van Biodiesel Kampen Cees B. (51) uit Harderwijk en diens vrouw Janine B. (46) hebben volgens het Openbaar Ministerie sinds 2012 een bedrag van zeker 3 miljoen euro witgewassen. B. bekent de aantijgingen: ,,Dom, dom, dom. Ik voel me schuldig tegenover de mensen die bij me werken dat het glad de verkeerde kant op gaat met het bedrijf en ik voel me schuldig tegenover mijn vrouw en kinderen.’’

B. zou met de miljoenen zijn woningen in Ermelo en op Bonaire en luxe-goederen als auto’s hebben aangeschaft. Donderdag was de eerste van drie zittingsdagen in de Zwolse rechtbank in de eerste van twee grote strafzaken die lopen tegen Biodiesel Kampen, de eigenaar en een aantal betrokkenen. Cees B. en Ermeloër Edwin K.S. (52) zitten momenteel in voorarrest wegens een vergelijkbare maar nog veel omvangrijkere internationale fraudezaak waarbij Biodiesel Kampen ook een centrale rol lijkt te vervullen. Dat onderzoek loopt echter nog.

Emotioneel

Donderdag moesten die twee –en het bedrijf- zich verantwoorden voor het witwassen van gelden vanaf 2012. B. wordt daarnaast verdacht van fraude met biotickets. K.S. was er echter niet bij; ook Janine B. ontbrak. Volgens haar advocaat kon ze het emotioneel niet aan. Ermeloër Edwin K.S. (52) en Kampenaar Jan de M. (54), medewerkers van Biodiesel, worden verdacht van medeplichtigheid aan de witwaspraktijken door onder meer facturen en leningovereenkomsten te vervalsen. De M. ontkent. De rol van K.S. wordt maandag behandeld.

Geldnood

B.’s Biodiesel Kampen, gevestigd aan de haven aldaar, zat medio 2012 in geldnood en is toen fors meer biotickets vooruit gaan verkopen dan het waar het biodiesel voor kon leveren; dat mag niet. Op enig moment had het voor zo’n 8 miljoen liter tickets verkocht terwijl het jaarlijks net 7 procent daarvan produceerde. De Officier van Justitie ziet geldnood als motief bij B. Het bedrijf zat in bijzonder beheer bij de huisbankier en de cijfers waren niet best; verkoop van de biotickets bracht uitkomst.

Daarnaast trokken Cees B. en zijn vrouw volgens Justitie, via zogeheten ‘kasrondjes’ met bedrijven in onder meer België en Canada -geld werd rondgepompt zonder zichtbare tegenprestatie om het uit de bedrijven en het zicht van de fiscus te houden- drie miljoen euro uit de bedrijven onder de Holding van B. om er vastgoed mee te kopen: huizen in Ermelo en drie vakantie-appartementen op Bonaire. Janine B. had volgens het Openbaar Ministerie een bedrijfje op haar naam dat speciaal voor dat doel was opgezet. B. heeft de feiten bekend.

Bankroet

Inmiddels koerst – vanwege de tweede strafzaak - het ongeveer vijftig medewerkers tellede bedrijf volgens B. af op een faillissement. ,,Mijn vrouw doet het bedrijf nu. Maar toeleveranciers hebben geen vertrouwen meer en er liggen allerlei beslagen. De lonen en het vakantiegeld hebben we vorige maand nog kunnen betalen, of dat deze maand lukt weet ik niet.’’ Waarschijnlijk volgt maandag de strafeis tegen de vier verdachten en het bedrijf.