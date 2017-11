Baasje Chérise: 'Hopelijk is Sven niet voor niets gestorven'

Automobilisten gebruiken de Jacob Catsstraat in Kampen als een racebaan. De wijk is een petitie gestart na het eerste slachtoffer: kat Sven.

Onophoudelijk drentelen Olaf en Anna door de woonkamer. Springen soms bij Chérise Hoekman op schoot. ,,Ze zijn nog steeds aan het zoeken." Naar wie? Sven. De andere kat in het huishouden. Hond Hatchi is ook onrustig. Vinden zullen ze Sven niet. ,,Het lukt mij ook maar niet om te wennen zonder hem ", zegt een geëmotioneerde Hoekman. Vorige week is haar kat doodgereden, enkele tientallen meters verderop in de Jacob Catsstraat in Kampen. De buurt is geschokt: nu een kat, straks een kind?

Van een boer

Sven, dat was een speciale, verhaalt Hoekman. ,,Een boer wilde hem kwijt. Sven was een paar weken oud en ziek, zo slap als een vaatdoek. Ons eerste ritje was naar de dierenarts." Het duo bouwde in twee jaar tijd een hechte band op, zoals ze die met Olaf en Anna waarschijnlijk nooit zal krijgen. ,,Was ik weg en kwam ik thuis, dan miauwde hij direct. Lange tijd probeerde ik hem binnen te houden, maar dat lukte niet altijd."

Ochtendspits

Zo ook vrijdag. Hoekman bracht haar dochter en twee buurtkinderen naar school. In de hectiek van de ochtendspits glipte Sven mee naar buiten. Niemand had het door. Op de weg terug naar huis zag Hoekman enkele buren praten. ,,Zoals ze vaker doen. Ze vertelden dat een kat was doodgereden. Ik dacht eerst: vervelend. Toen bleek het om een rode kat te gaan. Om Sven. De grond zakte onder mijn voeten weg." Uren en dagen gaan voorbij. Het verdriet is groot, ook bij haar dochter. Ondertussen wordt duidelijker wat Sven overkwam. Hij is doodgereden - ,,vermoord" - door een kleine zwarte auto, die met een noodgang door de brede kaarsrechte straat reed. ,,Misschien wel 70 kilometer per uur, terwijl hier dertig is toegestaan", weet Hoekman.

Getuigen zagen hoe Sven vol werd geraakt, hoe de automobilist op het nippertje een fietser kon ontwijken en zijn weg vervolgde zonder vaart te minderen. Aangifte van het misdrijf deed Hoekman nog niet. ,,Zonder kenteken kun je niets." Gisterochtend reed de auto opnieuw op hoge snelheid door de Jacob Catsstraat.

Spuugzat