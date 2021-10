'Baby-egel’ gered in Nieuwleusen

Hugo Logtenberg leerde De Dijk kennen in Oost-Nederland en kreeg uniek inkijkje van de band: ‘Stront lag nog in de concert­zaal’

3 oktober Hij maakte kennis met ze in zijn jonge jaren, journalist en tv-presentator Hugo Logtenberg. Hij woonde in Dalfsen en bezocht het toen nog vrij onbekende De Dijk in Kampen en de WRZV Hallen in Zwolle. De band bestaat nu veertig jaar en Logtenberg schreef er een boek over: Achter De Dijk. Hij kreeg een unieke inkijk in de dagboeken van frontman Huub van der Lubbe en sprak met 140 direct betrokkenen.